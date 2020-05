Zdroj: archiv Šárky Hodslavské

„Správně složená a pestrá strava je velkým pomocníkem pro zdravé tělo. Měl by na ni být kladen velký důraz,“ myslí si výživová poradkyně. Co tedy zařadit do jídelníčku, abychom podpořili, co nejvíce náš imunitní systém? „Absolutní jedničkou posilující naši imunitu je vitamín C. Umí v našem těle zvýšit množství bílých krvinek a tím se naše tělo stává odolnější v boji proti nemocem,“ sdělila. V přirozené stravě ho nalezneme především v rakytníku, paprice, šípku, citrusech, křenu, listové petrželi, kiwi, černém rybízu. Ve vysoké koncentraci se nachází v exotických bobulích acai berry a camu camu. „Pokud někdo nemůže například z důvodu alergií některé tyto potraviny, tak může sáhnout po doplňku stravy s vitamínem C, a to ideálně v lipozomální formě, kde je vstřebatelnost mnohokrát vyšší,“ radí Hodslavská.