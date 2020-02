Nyní se věnuje své kapele Windiband, která dělá radost lidem v Teplicích a dalších městech. „Se svou nynější kapelou Windiband zpívám už dvanáct let. Jsou jako má druhá rodina. Vystupovat s nimi je pro mne radost. Repertoár skupiny je široký, hrajeme a zpíváme napříč různými žánry. Zpívám, co je mému srdci blízké a co mě baví.“