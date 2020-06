Zdroj: archiv J. Hub

Do školy chodil na „ZŠ Leninova“, následně navštěvoval učiliště na Sometu. V Teplicích žil do svých 25 let. Jiří Hub pracuje jako projektant v oboru elektro. Je radioamatér, rád fotí a programuje. „K fotografování mě přivedl otec, když mi ukázal, jak se fotí tehdy na kinofilm se Zenitem, s nastavováním hodnot,“ řekl Jiří Hub.