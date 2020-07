Zdroj: archiv Evy Eichlerové.

Nedávnou koronavirou pauzu zvládla i díky psychické podpoře přítele Petra. „Koronovirova pauza, přišla v ne tak špatnou chvíli. Najednou bylo hodně volného času, který jsme využili na dodělání salonu. Musím říct, že takhle velké volno jsem neměla několik let, naposledy ve škole. Jen to bylo velice drahé volno. I když stát pomohl finanční podporou, na náklady to bohužel nestačilo. V tomto případě si psychika vybrala svou daň, nebýt přítele Petra, psychicky bych to nezvládla,“ uvedla.