„Než jsem nastoupil do sklárny, pracoval jsem nejen jako zámečník na šachtě nebo elektrárně, ale také jako vedoucí údržby, dále jsem působil tři roky jako terénní pracovník v sociálních službách, převážně jsem se snažil o zlepšení životních podmínek lidí bez domova. Na nabídku práce koordinátora jsem narazil díky internetové inzerci. Řekl jsem si, že vzdělávat mladou generaci by mě bavilo a je to skvělý nápad, jak ukázat smysluplnost řemesla. Než mě ale k žákům tzv. pustili, musel jsem absolvovat dvousemestrální studium pedagogiky,“ říká Karel Jiroušek.

Zdroj: archiv Karla Jirouška