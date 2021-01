Zdroj: Archiv K. Svobodové

"Jednoho dne mě přítel mé kamarádky vzal do party, kde se hraje airsoft. Zmínil se, že ho hraje, hned jsem ho chtěla zkusit. Chytlo mě na něm úplně všechno - lidi, styl, prostředí a i to, že to bolí, když člověk dostane kuličkou, nebo to, že se hraje za každého počasí. Líbí se mi, že se airsoft hraje od nejmenších až po třeba 40leté tatínky od rodin."