Když vzpomíná na své kulinářské prvotiny, směje se u toho od ucha k uchu. „Historkou o svém prvním jídle vždycky všechny pobavím. Chtěl jsem rodičům tehdy udělat svoji první slavnostní večeři, ale trošku jinou, než by se mohlo zdát. Měl jsem představu o smaženém sýru tzv. na přírodno. Vzal jsem neobalený sýr a hodil ho do friťáku. Asi nemusím pokračovat, co následovalo, že? Sýr se za pár minutek zcela ztratil a z oleje se začalo kouřit. Ten večer jsme byli bez večeře. Od té chvíle jsem ale věděl, že chci být kuchařem a všechno se v oboru naučit. Aby se podobné případy už neopakovaly.“