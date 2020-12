Zdroj: archiv Lenky Vanišové

Levnějším zákuskům podle ní už odzvonilo. I když… Věřím, že tradiční levnější zákusky najdou své zákazníky, stejně jako luxusní moderní dezerty, které mohou být dražší. Ale změna je již znát a lidé poptávají kvalitní dezerty z těch nejlepších surovin. Zákazník si uvědomuje, že dezert je vždy k nějaké příležitosti, nejí se to každý den. Takže chápe, že je dobré si za to připlatit. Radši si koupím kvalitní větrník, který si dám jednou za měsíc, než nějaký, který je plný náhražek a stojí o deset korun méně. Zákazníci rádi přijedou z celého okolí pro dobrý zákusek. Berou to na oslavy a klidně pro to jedou zdaleka, protože vidí, že ta kvalita je dobrá,“ dodala.