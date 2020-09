Zdroj: archiv Libora Schlenze

Mladého nadějného zpěváka jste mohli slyšet nedávno třeba v teplické botanické zahradě. Během epidemie koronaviru na jaře tohoto roku zpíval seniorům pod okny jejich pokojů. A bavilo ho to. „Bylo to skvělé. Většina seniorů je totiž zvyklá pravidelně navštěvovat kulturní akce a v době karantény museli zůstat ve svých domovech. Nebylo to pro nikoho lehké a pro ně už vůbec ne. Proto mě těší, že jsem mohl rozdávat radost nejvěrnějšímu publiku, tedy seniorům,“ uvedl Libor Schlenz. Další koncerty má v plánu. „Zatím nemám přesné termíny koncertů. Vše se ale dozvíte na mém Facebooku a Instagramu Libor Schlenz,“ dodal.