Alois LněničkaZdroj: Deník/František Bílek

Z Trnovan šel do Proboštova, kde zažil parádní dorostenecké období. „Hráli jsme krajský přebor, po půlce jsme byli tabulce druzí. Pak jsem se ale zranil, tým se rozpadl. Někteří kluci šli zaslouženě do áčka Proboštova. Až bude ten pravý čas, tak bych se tam chtěl vrátit. Cítím se tam jako doma, ten klub mám v srdci. Naučil jsem se díky Proboštovským, že to není jen o fotbale, ale i o partě. Klidně půjdu do béčka, chci být součást té proboštovské rodiny. Fotbal v obci se hodně zvedá. Vzal to tam Ráča, fakt to jde nahoru.“