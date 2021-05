David Špet.Zdroj: Archiv Davida Špeta

Ač na to údajně nevypadám, oslavil jsem na apríla 49. narozeniny. Od čtyř let žiju s dvouletou přestávkou v Duchcově. Na svůj věk se sice někdy cítím, ale nepřipouštím si ho. Nemám například rád vykání a oslovování příjmením.

Jsem u fotbalu, ale je zajímavé, že spojení já a aktivní fotbal moc dohromady nešlo. Sice jsem hrál s kluky za barákem a zkoušel i za Duchcov, ale to nemělo dlouhého trvání. Byl jsem v tehdejším béčku starších žáků od 12 do 14 let. Když se mi po dvou letech podařilo v Košťanech za stavu 0:20 vstřelit svůj první gól, kdy se mi po střele spoluhráče odrazil míč od zad do brány, ukončil jsem herní kariéru v nejlepším, do dorostu už jsem nešel. (úsměv) Fobalu jsem se dále věnoval už jen jako divák.

Chodil jsem pravidelně na ligu do Teplic, jezdil jsem i ven. A také do Litvínova na hokej. Sleduju víceméně všechny sporty, především ty kolektivní, ale jsou i takové, které mě tolik neoslovily. Což je třeba ragby, americký fotbal, šachy, golf nebo sporty, kde se perou nebo boxujou. Na ty bych nešel, nerozumím jim, ale třeba na film o nich se rád podívám.