František ŠimonZdroj: Deník / František Bílek

V devadesátých letech se zasloužil o to, aby město Teplice co nejvíce podporovalo sport. Pokud to šlo i v pokročilejším věku, snažil se sám vlastní aktivitou životní baterie dobíjet. Velká pohybová aktivita skončila až operací kyčle.