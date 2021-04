Karel Hirsch z HrobuZdroj: Archiv Karla Hirsche

Jsem zastupitelem města (ZA HROB) a snažím se přispívat do fungování města i touto oficiální cestou. Podílím se na pořádání kulturních akcí v Hrobě. Třeba loni se nám povedlo zapojit do výzvy Díky, že můžem! a společně s Divadlem v Pytli jsme 17. listopadu na oslavu svobody a tohoto významného svátku rozsvítili náš zbořený kostel i kostel Vzkříšení do barev trikolóry. Tahle krásně nasvícená dominanta vzbudila zájem u lidí z celého kraje a po boku velkých památek se objevila v českých i zahraničních médiích. On evangelický kostel Vzkříšení, je sám o sobě nádherný. Já věřím, že se nám ho povede opravit a znovu zpřístupnit. Projekt na opravu leží už několik let u památkářů. No a na základě úspěchu této listopadové akce jsme domluvení s vedením města, že kostel necháme na stálo nasvítit a v barvách trikolóry tak bude moc svítit v každý významný den.