Michaela Pachtová z Krupky.Zdroj: Zdeněk Traxler

Dovolená mě láká do hor, třeba do Alp na tůry. Ale také do Thajska na odpočinek, zároveň tam ochutnávat ty jejich červíky a různé zvláštnosti. Nejspíš i potápění v Egyptě by se mi líbilo. Bungee jumping a seskok padákem mám za sebou a letos mě ještě čeká lezení na Pastýřské stěně v Děčíně. Láká mě i nocleh ve stanu ve sněhu nebo v iglů. Taky by se mi líbil tady v Čechách aktivní víkend s programem sportů. Poslední dobou se také chystám na jógu. Zatím si o tom jen čtu a pouštím videa. Zjišťuji, že je více druhů, tak to by bylo, abych se v nějakém nenašla.