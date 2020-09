Zdroj: Deník / Petr Málek

Počátky v oblasti bio stravy nebyla vůbec snadné. Když v roce 2007 začínala, koukala na ni řada lidí přes prsty. Tehdejší prostředí na to nebylo ještě připraveno, pro některé to byla velká neznámá. „Když jste totiž řekli, že nesmíte lepek, nechcete brambory, bílou rýži bez výživových hodnot, sýr a nebo jiné výrobky z laktózy, tak vás měla veřejnost za bláznivého dietáře,“ říká teplická propagátorka biostravy. A právě to chtěla změnit.