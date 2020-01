„Coby sestry jsme nosily bílé zástěry, čepce a sukně. Mělo to svoje kouzlo. Udržet čepec na hlavě, ale nebylo jen tak. Musel být pevně přichycen ve vlasech a to někdy bolelo,“ usmála se Sobotová. Občas si dobu modrobílých uniforem připomene. „V novinách či v televizi se retro objevuje, a když se týká zdravotnictví, tak to sleduji dvojnásob ráda. 43 let je 43 let, špitál mám prostě v krvi.“