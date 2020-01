Martin Fengl: V Labi jsem chytil sumce přes metr a půl dlouhého  

Jsem jedním z vedoucích v ústeckém kroužku. Učíme děti vázat háčky, poznávat ryby a správně rybařit. Je to příprava na to, aby mohly získat svůj první rybářský lístek. U pokročilejších dětí děláme věci víc do hloubky a taky pořádáme různé soutěže, třeba Zlatou udici. Mezi mládeží je o kroužky opravdu zájem a kapacitu máme vždycky rychle naplněnou. V ústeckém kroužku je celkem 25 dětí.