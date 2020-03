Později jsem se kvůli práci a zbytečné každodenní cestě v autě vrátil zpět do Teplic. To už jsem byl absolventem teplického gymplu, a i poté jsem se dál vzdělával. Myslím si, že vzdělání je pro člověka po zdraví a rodině to nejdůležitější, co může mít. Možná trošku paradoxně tak bude znít, že jsem žádnou ze svých vysokých škol nedostudoval. To ovšem neznamená, že i dnes se dál nevzdělávám, témata jako je historie, politika a samozřejmě sport jsou pro mě velmi zajímavá a často strávím třeba celý večer zjišťováním zajímavých faktů na wikipedii a dalších webových stránkách.