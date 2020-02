„Zajímá mne, jak zpracovávají porcelán jinde. Byli jsme se podívat třeba v Míšni a obdivovali tamní jemné a dokonale zpracované figury. Člověk by měl pořádně koukat a porovnávat. Kdykoli někam jedu, hledám v okolí porcelánku nebo sklárnou a možnost se jít podívat na to, co tady vzniká. Zkrátka už je to nemoc z povolání,“ říká retušérka Martina Mikešová.