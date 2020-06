Zdroj: archiv Martina Tótha

Během doby, kdy úspěšně „pracoval“ na svém rekordu, působil třeba jako dětský instruktor her či bavič. Jedním z jeho životních zážitků byla reklamní akce, při které se pořádně zapotil. V kostýmu komára, maskota propagujícího repelenty, uběhl v rámci jednoho závodu vzdálenost 19 kilometrů v celkovém čase 2:34:35 hod. V průběhu celého běhu si nesundal žádnou část kostýmu, včetně obličejové masky. Jeho výkon byl do České databanky rekordů zapsán dne 12. srpna 2017, a to ve Ski areálu Bílá v rámci běžeckého seriálu Běhej lesy Bílá.