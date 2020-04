Když jsem dosáhla plnoletosti a má nemoc měla během let různé vývoje, bylo mi oznámeno, že bude lepší, když budu mít invalidní důchod. Velice mne to zasáhlo, ale zároveň posunulo k mému cíli. Technické chráněné dílny organizace Arkadie hledaly někoho s technickým vzděláním a pokud možno v invalidním důchodu. A to, co mne provokovalo celá léta v myšlenkách, se stalo skutkem. Nastoupila jsem do chráněné dílny Arkadie do technické dílny. Vývojem této organizace jsem měla možnost s mentálně a tělesně postiženými klienty zkoušet nové výrobní postupy, které vyústily ruční výrobou svíček a mýdel. Práce mne velice bavila a naplňovala.