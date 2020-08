Zdroj: Deník / Martin Košťál

Krušné hory mají podle něho velký potenciál pro turisty a především cyklisty. „Kapacita dopoledního vlaku z Mostu na přepravu jízdních kol je nedostačující a bylo by nutné ji posílit. Žralok (vlak typu RegioShark, pozn. red.) z Ústí nad Labem na Moldavu je důkazem toho, jak lze skloubit moderní techniku s kulturní památkou,“ říká a jedním dechem dodává. „Ovšem kapacita na přepravu jízdních kol tohoto vlaku je nedostačující. Pokud kraj bude nadále objednávat vlaky a bude tlačit na posílení přepravy jízdních kol, tak lze její budoucnost vidět dobře. Bez této železnice si lze jen stěží představit turistický rozvoj zdejší části Krušných hor.“ Uvítal by, kdyby autobusové přípoje na vlak Teplice – Novosedlice – Dubí, který jezdí o víkendy a svátky, byly zavedeny i v pracovní dny alespoň o letních prázdninách, a to na dopolední vlak do Krušných hor.