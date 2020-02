„Za rok mi k mému velkému překvapení poslali pozvánku, abych přijel do Jevan na setkání u příležitosti 2. výročí Gottlandu. Měl jsem ohromnou radost a s mojí ženou jsme přemýšleli, jaký bychom mu měli přivézt dárek. Slyšel jsem, že sbírá mikrofony a tak jsem nechal udělat velký marcipánový mikrofon na marcipánovém polštáři. No upřímně řečeno, vypadal tak trochu jako pánské přirození. Když jsem ho pak Karlovi předával, prohrábl si rukou vlasy a kuchařce paní Francové, která u toho také byla, řekl: „Myslíte si to samé, co já?“ Tu fotku, kdy ho napadlo totéž, co mě, mám schovanou na památku,“ směje se.