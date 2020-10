Zdroj: archiv Soni Kosové

Hned po ukončení pedagogické fakulty nastoupila na Základní školu U Nových lázní v Teplicích. Zhruba po čtyřech letech přešla do Základní školy Dubí 2. „Tuto bystřickou školu jsem navštěvovala jako dítě a strávila jsem v ní devět krásných let. Nikdy jsem toho nelitovala. V době mého pracovního nástupu do Bystřice jsem se ještě setkala s řadou mých učitelů, kteří mne tehdy učili. Vybavily se nám i naše společné zážitky. Tady jsem dostala znovu první třídu a po roce jsem se dostala na pozici zástupkyně ředitele, ve které jsem setrvala deset let a získávala cenné zkušenosti. V roce 2003 jsem byla jmenována do funkce ředitelky školy a tuto pozici zastávám dodnes,“ konstatovala.