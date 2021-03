Jan Port, multisportovec z Teplic.Zdroj: Deník/Jaroslav Bílek

„V prvních letech jsme sváděli souboje na ostří čepelí především s Perlou Řetenice. Pak jsme vyhráli Severočeskou divizi, hráli jsme i 1. národní ligu. Byli jsme ve finále Českého poháru. Tehdy jsme jeli do Mladé Boleslavi, kde jsme ale ve finále dostali nášup. Prohráli jsme 1:7, i když jsme 1:0 vedli. To už je třicet let. Podskalí postoupilo poté do extraligy Jako první celek na teplickém okrese jsme měli trenéra. Jmenoval se Karel Voráček. Probíhaly pod ním pravidelné tréninky, které obsahovaly nácvik přesilovek, střelbu, kombinaci, tým měl i soustředění. Ale to už jsem já nehrál.“