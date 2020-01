Myslivosti se Vlastimil Aubrecht věnuje 20 let. „Z počátku tedy spíše teoreticky, a jen jsem pokukoval okolo. Pak jsem se do toho vnořil a pohltilo mě to. Byl jsem nejprve členem pražské myslivecké jednoty. Pak jsem se přesunul na sever a začal více chodit do lesa,“ vzpomíná 66letý Aubrecht.