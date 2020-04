Soutěžnímu tancováni jsem se začala věnovat až před třemi lety. Měla jsem jasné přesvědčení. Když se chce, tak prostě všechno jde, to je můj názor. Pokud se někdo bude snažit a bude chtít se stát lektorem tance, samozřejmě to možné je. Naučí se tancovat. Avšak bude potřeba spousty a spousty tréninků s profesionálními učiteli. Já to měla jednodušší, jelikož už jsem třetí generace v naši taneční rodině. A mám na co navazovat a co rozvíjet.