Zdroj: archiv Zdeňka Peška

„Nabízíme službové obory jako třeba kadeřník, kosmetička, prodavač či šička a také atraktivní obor grafický design. Znalosti z něj mohou absolventi uplatnit při práci v reklamních agenturách, v mediích či při tvorbě webových stránek,“ vysvětlil Pešek. Škola by se podle něho měla v horizontu tří let přestěhovat do nově vybudovaného kampusu v teplickém Šanově. „Čekají nás tam moderní prostory se špičkovým vybavením dílen a učeben a dalším zázemím,“ dodal.