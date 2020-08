Zdroj: archiv Přemysla Hrušky

Hruška, bývalý obchodní ředitel hokejového Ústí, si velmi zakládá na tom, že Tepličtí se aktivně účastní různých sociálních programů. „Pro nás je to moc důležité! Úžasnou práci na začátku udělal náš kapitán Admir Ljevaković. Po gólech slavil s červeným nosem, symbolem Konta Bariéry. Nakonec se stal i jednou z tváří Konta Bariéry. Poté jsme se zapojili do mnoha projektů, rozjelo se to ve velkém. Nedávno jsme dokonce založili nadační fond, jak je to běžné u zahraničních klubů. Jsme na to všichni moc pyšní.“