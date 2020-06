Prošel si dětským domovem. Teď vaří v Císařských lázních v Teplicích

/LIDÉ ODVEDLE/ Do kojeneckého ústavu v dětském domově v Tuchlově se dostal ve svých třech letech. Když z něj Zdeněk Bartko odcházel, přál si jen jednu věc, a to hrnce na vaření. Absolvoval Hotelovou školu v Teplicích a v roce 2017 se stal diplomovaným specialistou v oboru firemní ekonomika na VOŠ v Mostě. Je mu 27 let a pochází z Teplic. Rád hraje stolní tenis, basketbal, fotí portréty, krajiny a sport. Miluje plavání. Další jeho vášní je hra na klavír.

„V 18 letech jsem si splnil velký sen. Začal jsem se učit hře na klavír, o kterém jsem snil od dětství. Vím, že jsem s výukou začal pozdě, ale musel jsem si na to nejdřív vydělat. Takže jsem si první roční kurz zaplatil z prvních výdělků v rámci odborných školních praxí. Mám vlastně rád všechny žánry. V současnosti ale nejraději hraju barokní skladby," řekl Zdeněk Bartko. Když se v 9. třídě základní školy rozhodoval o svém budoucím povolání, nevěděl si s tím rady. Neměl tehdy žádného poradce. Napadlo ho přihlásit se na obor kuchař-číšník a přihlášku si dal pro jistotu hned na tři školy. Na všechny byl přijat. Nakonec se rozhodl pro Hotelovou školu v Teplicích, která pro něho byla nejblíže. „Přístup pedagogů byl výborný, měli o nás zájem. Moc se mi také líbil rozsah odborných praxí, které jsme měli v českých firmách, ale také v Německu. Hodně jsem se tam naučil," uvedl. Bartko má celkem čtyři sourozence: Tomáše, Karla, Aničku a Nikolku. Pouze s Tomášem však mohl být v Tuchlově společně. A to zejména díky iniciativě zaměstnanců dětského domova. Z dětského domova odešel ve svých 23 letech, a s ohledem na tehdejší možnosti se přestěhoval k tatínkovi. Od chvíle, kdy opustil dětský domov, tak se pro něj stala prioritou práce. „Všechno své práci podřizuji. Pečlivě zvažuji své finanční možnosti, abych se co nejdříve osamostatnil," dodal. Přes dva roky už pracuje coby kuchař v Lázních Teplice. „Od března 2018 je jedním z našich kuchařů. V současnosti pracuje v Císařských lázních, ale zkušenosti získával také v Kamenných lázních a Lázeňském domě Beethoven. Podle vyjádření šéfkuchařů je nadaný kuchař a skromný člověk," sdělila Jiřina Försterová, personální ředitelka společnosti Lázně Teplice v Čechách.

