Zdroj: Deník„Takové odměny za práci jsou potěšení. Je to stejné, jako když si vyberete pětihvězdičkový hotel. Právem očekáváte, že vám poskytne služby na té nejvyšší úrovni,“ komentovala ředitelka před lety získané ocenění. Není to ale pouze její zásluha, nýbrž celého kolektivu, na který může být právem pyšná.

Domov důchodců je, jak říká, jejím druhým domovem. Do toho svého soukromého, kde má čas na odpočinek, to má kousek. Do práce totiž může chodit pěšky a trvá jí to pár minut. Po silnici z nedalekých Úpořin, kde bydlí.

Covidová doba ukázala seniorům v Bystřanech, jak se zabavit v osamění

Ředitelku bystřanského domova důchodců Miroslavu Barešovou lze přistihnout nejen v práci v sociální oblasti, ale také ve zcela jiné roli. Zručnost a trpělivost ji přivedla k výrobě betlémů. „Tvořím je hlavně v garáži na chalupě v Chřibské. Vyřezávám z překližky, lepím, barvím a strašně mě to baví,“ říká sympatická žena o svém koníčku, kterému propadla teprve před několika lety.

„Řekla jsem si, že bych to mohla zkusit, a když jsem zjistila, že mi to jde, už jsem to neopustila,“ smála se ředitelka v jednom z rozhovorů pro Deník. Na svém kontě má už betlémů tři desítky. Dokonce s nimi pořádá výstavy.