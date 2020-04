Nedávno ležel Stanislav Mixa v nemocnici se zápalem plic. “Bylo to snad už potřetí během čtyř let. Nejdříve jsem si myslel, že je to od srdce. Otékal jsem, nemohl jsem dýchat. Ale byl to zápal plic. Byl to asi takový předvoj koronaviru,” říká se svým typickým humorem. Pak už ale vážně dodává: “Hlídám se, v mém věku to není žádná sranda. Dcera se zeťákem se o nás starají. Na vycházkách jsem byl, jeli jsme nahoru na Krušné hory, to byla parádní procházka. Nejlepší lék by ale byl fotbal. Na hřišti je mi nejlépe.”