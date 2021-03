Jaroslav Liška.Zdroj: Deník/Petr Málek

S autem projezdil celou republiku. „Měli jsme takovou partu. Jezdili jsme na různé srazy, stanovali jsme v terénech, byl to super čas a dovolené. Všechno po vlastní ose, takže to byl zážitek, když nám lidi mávali na silnicích. Ale také to bylo hodně drahé,“ vypráví nadšenec do vojenské techniky.