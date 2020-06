Zdroj: archiv Veroniky Bendové

Nejprve pracovala v kadeřnictví, kde ale nebyla využívaná tak, jak by si přála. “Moc mě nepouštěli k práci, jen jsem uklízela. Tak jsem se rozhodla přejít do Fontány, kde jsem spokojená.“ Jako každá kadeřnice, i Veronika má na začátky úsměvné vzpomínky. “To víte, že jsem také něco zkazila. Teď už je to dobré, spíš zažívám různé kuriozity. Třeba když přijde někdo, kdo se stříhal doma. Řekne, že s tím máme něco udělat, ale kolikrát to nejde jinak, než strojkem, ale on to strojkem nechce. Nebo jsem se setkala i s tím, že přišel zákazník se žvýkačkou ve vlasech. Nebo je také zábavné, když chce někdo z černé na blond. Ono to hned nejde, musí se to natřikrát. Ale stává se, že se lidi urazí. Zkrátka se nenudím.“