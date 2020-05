Zdroj: archiv Jiřího Kabourka

Absolvent Pedagogické fakulty po vojně začal učit na ZŠ v Bystřanech. Pod jeho vedením měly děti výborné podmínky, zasloužil se totiž o vybudování atletického a volejbalového hřiště. A to nebylo vše, Kabourek usiloval o to, aby se dalo sportovat i jinde. Jeho doménou byl volejbal, stolní tenis nebo atletika. Ve druhé polovině 70. let začal učit na teplické ZŠ Buzulucká, kde se vypracoval až na pozici ředitele. I nadále měl snahu co nejvíce děti nadchnout pro sport. „Měl jsem i celou řadu mimoškolních aktivit, sport zkrátka byl a je můj život. Jak je možné, že jsem vše stíhal? Moje paní byla velmi tolerantní. Navíc jsme neměli děti. Řekli jsme si, že jich máme hodně ve škole,“ usmívá se Jiří Kabourek, i s osmi křížky na krku aktivní hráč stolního tenisu, v němž hájí barvy Bořislavi.