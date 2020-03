Vladimír Mjalovský: Numismatice se věnuji už čtyřicet let

Dvacet let vede pobočku České numismatické společnosti v Teplicích. Mince, známky a medaile jsou jeho vášní. Do osobní sbírky Vladimíra Mjalovského přibyl nedávno jeden docela raritní sběratelský kousek. A to medaile Za zásluhy o numismatiku.

Předchozí 1 z 4 Další „Ocenění si vážím. V Praze nás takto bylo dekorováno 77 lidí, šlo o setkání přátel numismatiky z celé střední Evropy,“ připomněl 81letý Vladimír Mjalovský. Numismatika je historická věda, která se zabývá platebními prostředky, především mincemi a jejich formami. Mjalovský se jí věnuje už 40 let. „V začátcích jsem byl hodně nesmělý. Sběratelé pro mě vždy byli takovou lepší společností. Měl jsem strach, jestli mě mezi sebe přijmou,“ svěřil se. Obavy byly ale liché. Mezi sběrateli se etabloval a od roku 2000 vede teplickou pobočku České numismatické společnosti.(ČNS) Ta vznikla v roce 1951, zakládající členové se rekrutovali z teplického numismatického kroužku. Činnost pobočky je převážně osvětová. „V dnešním pojetí numismatika neznamená jen sbírání mincí, ale také hlubší zájem o ostatní příbuzné obory. A to je sbírání medailí, papírových platidel (notafilie), řádů a vyznamenání (faleristika), akcií (skripofilie), pečetí (sfragistika), odznaků (signistika) a další drobné plastiky (žetony, účelové známky, nouzová platidla atd.),“ vysvětlil. Z teplické pobočky vznikly i okolní pobočky v Děčíně, Chomutově a Ústí nad Labem. „Scházíme se druhou a čtvrtou neděli v měsíci od 8.30 v prostorách Regionálního muzea v Teplicích,“ dodal numismatik, který dříve pracoval jako stavař. „Přednáškových schůzek se zúčastňuje 30 až 40 zájemců. Za 64 let činnosti pobočkou prošlo jako řádní členové 259 členů. V současnosti má pobočka 40 řádných členů ČNS. Mluvíme-li o tom, co jsme všechno udělali, nesmíme zapomenout ani těch, co nás opustili. Ze zakládajících členů nás poslední opustil před 16 roky Ladislav Kňourek. V lednu 2018 nás poté ve svých 78 letech opustil čestný člen ČNS a bývalý předseda Erhard Röhnisch,“ dodal. V průběhu let vydala pobočka řadu medailí. Zatím poslední byla ke 150. výročí teplických hasičů, návrh vzešel z dílny medailéra a sochaře Michala Vitanovského. V roce 2016 pobočka vydala pamětní bankovku ke 40. výročí přemístění gotického kostela v Mostě.

