Zdroj: archiv S. Vachouška

Díky otci, všestrannému sportovci, měl Standa v dětství otevřené dveře do všech dostupných sportů v Bílině. „Rodiče hráli volejbal v rámci BVL a stejně tak i můj brácha. Měl jsem proto k volejbalu blízko a hned mě to chytlo. Zároveň jsem měl to štěstí, že byla v té době v Bílině možnost tréninků i pro mladé, teprve začínající volejbalisty,“ vysvětlil 33letý Stanislav Vachoušek, proč si vybral za sport právě volejbal. První registraci má z roku 2004 z SK Bílina.