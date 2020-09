Zdroj: BEMůžete poradit nějaké triky, jak ušetřit v zimě za topení? Vyplatí se ho třeba během nepřítomnosti v bytě vypínat?

Odpovídá Libor Holub, obchodní ředitel, Bohemia Energy:

Začnu od konce – s vypínáním bych to určitě nepřeháněl. Velmi často se totiž setkáváme u našich zákazníků s tím, že ačkoli říkají, že topení často vypínají, nedaří se jim dosáhnout nižší spotřeby energií při vytápění.

Je to bohužel poměrně široce rozšířený omyl, ve skutečnosti je mnohem lepší při odchodu z domova teplotu v domácnosti pouze snížit, ale ne úplně vypnout radiátor. Jestliže necháte byt vychladnout, o to více pak energie spotřebujete, abyste jej opět vytopili na komfortní teplotu.

Každý stupeň navíc něco stojí

Jiná věc je, že v českých domácnostech často převládá teplíčko, ale každý stupeň tepla navíc také něco stojí. Jestliže snížíme teplotu v přetopené místnosti jen o jeden stupeň, dojde ke snížení spotřeby energie až o šest procent. Navíc není třeba, abyste měli teplotu v každé místnosti stejnou.

S pohodlnou regulací vám pomůžou termostatické hlavice na radiátorech. A pro ty, kdo si topí vlastním plynovým kotlem, samozřejmě platí, že nesmějí zanedbávat jeho pravidelný servis. I díky tomu se něco ušetří.

Správně větrat je důležité

Možná vás to překvapí, ale s úsporami za topení souvisí i správné větrání.

Je to důležité pro udržení vhodného klimatu v místnostech. Stačí ho provádět krátce, ale intenzivně, nebojte se udělat i průvan. Pokud byste větrali jen na větračku, ale delší dobu, zdi by se ochladily a museli byste celou místnost v podstatě vytápět znova. Úspory na vytápění přinese i udržení relativní vlhkosti vzduchu, která by se měla pohybovat kolem 40 procent.

Při nízké vlhkosti vzduchu totiž máme pocit, že si musíme přitopit. A ještě jedna rada na závěr. Pokud chcete za topení opravdu ušetřit, určitě si nezapomeňte překontrolovat, jestli za energie neplatíte zbytečně moc. Aktivita se v tomto směru rozhodně vyplatí.

Přestože řada obchodníků svým zákazníkům zejména elektřinu zdražila, stále můžete najít výhodnějšího dodavatele, se kterým lze za energie významně ušetřit. Nedívejte se však jenom na cenu, ale prověřte si i to, zda se jedná o férovou a spolehlivou firmu s dobrým zákaznickým servisem.