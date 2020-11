Prezident Zeman ve svém nedávném projevu k národu pohovořil o úloze osobností v dějinách. Podle něj prý to jsou právě osobnosti, kdo vytváří českou historii. Na rozdíl od někoho, kdo si neustále stěžuje a nadává.

Foto: Deník

S tím se ale nedá souhlasit. S úctou k prezidentskému názoru, je to omyl. S odkazem třeba na listopad 1989, který si zrovna v těchto dnech budeme v Teplicích připomínat. Byli to právě nadávající obyčejní lidé, kteří svými protesty rozpoutali před 31 lety převrat ve vedení celého okresu. Jejich opakované stížnosti na shromážděních v ulicích kvůli špatnému ovzduší odstartovaly něco, co nikdo nečekal.