Především nabádání, aby se ve třídách větralo a aby si děti po použití toalety umyly ruce, si mohli tvůrci návodu na ochranu zdraví školáků odpustit. To je přeci běžná praxe i bez koronavirové hrozby.

Kudlou do zad bylo pro některé školy ministerské nařízení ohledně vymezení tzv. koronavirové karanténní místnosti, kam by měli učitelé izolovat žáka s kovidovými příznaky. Třeba v bílinské škole Za Chlumem kvůli tomu museli zrušit hudebnu. „Jiná možnost bohužel nebyla. Nemáme prostory navíc. Abychom vyhověli manuálu, tak jsme přišli o jednu speciální třídu,“ smutní ředitelka.

Největším oříškem pro učitele, aby dostáli pokynům v manuálu, bude kašlání a smrkání ve třídách. Učitel by měl totiž rozpoznat, zda jde už o kovidové příznaky, a nebo si dítě v lavici potřebovalo trochu ulehčit v důsledku mírného nachlazení. Problémy ve svém důsledku udělá taková situace i rodičům. Ti si totiž budou muset pro svého potomka do školy hned přijet, aby své spolužáky nenakazil. Pokud to tedy nestihl už předtím, než skončilv izolační místnosti.

Koronavirové onemocnění, stejně jako jiná, nelze podceňovat. K celé situaci je ale potřeba přistupovat se zdravým rozumem. Otázkou je, zda takovýmto manuálem nedalo ministerstvo laciný nástroj pro rodiče, kteří by raději své děti viděli doma, než ve školních lavicích. Jeden bod totiž jasně zakazuje vstup do školy dítěti, které může vypadat „kovidově“. Najdou se určitě i žáci, kteří pochopí manuál po svém a kašláním se budou zkoušet vyhnout kontrolní písemce. Bude záležet na učiteli, zda na sebe vezme riziko a podobné „příznaky“ bude ignorovat.