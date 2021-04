K plánovanému restartu škol chybí rodičům informace

Od poloviny dubna by se mohly děti začít vracet zpět do škol, přičemž plán je odstartovat restart od těch nejmenších. Pro některé rodiče dobrá zpráva, protože další distanční výuka prvňáčků už je pro ně nad lidské síly. To, co ale některé děsí, jsou opatření, která opětovné zahájení školní výuky mají provázet.

