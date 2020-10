Smrtící ránu nožem do srdce teď zasadil ministr zdravotnictví kupříkladu nočním podnikům. Na Teplicku jich v důsledku nařízeného „nočního kovidového klidu“ nahlásilo nechtěné přerušení provozu hned několik.

Drsný zásah do podnikání, ale ono jim vlastně nic jiného ani nezbylo. V rouškách jim tam nikdo z návštěvníků tancovat nechce. Nařízená zavíračka dvě hodiny před půlnocí, kdy se noční život teprve rozjíždí, je pro diskotéky a rockové kluby značně nevýhodná. Pro zábavní byznys založený výhradně na nočním provozu, to znamená jasný krach. „Za takových podmínek, co nám nastavili, to dělat nemůžu,“ smutní Šárka Bártová z jednoho takového klubu v Teplicích.

Ze strany úřadujícího ministerstva to je dobře připravená past. Nastavit takové podmínky, aby se noční provoz zastavil, ale přitom nemuset vyplácet nějaké kompenzace. „Zavřely přece sami,“ jakoby znělo z ministerstva.

Ale co dál? Nájem, energie a někde i personál totiž podniky budou muset platit, i když bude kvůli „koroně“ zavřeno. Budou mít vůbec pak na to, aby někdy obnovily provoz? Už jaro naznačilo, že nechtěnou kovidovou pauzu přežijí jen nejsilnější. Ti, kteří už dříve mysleli na zadní kolečka a budou mít teď kam sáhnout.

U komplexu Krušnohorský maskaron či Luna, které kromě tanečních nočních klubů mají ještě výhodu fungující restaurace, by to mohlo vyjít. Těžší situaci budou mít menší výhradně diskotékové podniky, jako třeba ten v ulici 28. října v Teplicích.