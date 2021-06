Nějaký vtipálek se baví tím, že vyhrožuje školkám. Všem v republice, bez konkrétní adresy. Udělal to už dvakrát, naposledy minulý týden. Policie ho zatím nechytla.

Myslí to anonymní telefonista vážně? Ruplo mu v kouli a vyčkává na vhodný okamžik? Nebo to dělá jen demonstrativně a děsně se baví tím, jakou melu okolo toho vždy vyvolá?

I když si v mateřinkách o tom mohou myslet své, ignorovat to nemohou. „Opatření podcenit nemůžeme. Máme přeci jen odpovědnost za děti, a to si nikdo netroufne se na to vykašlat a ignorovat to,“ říkala ředitelka jedné ze školek na Teplicku, přestože byla téměř přesvědčená, že k avizovanému útoku nikdy nedojde. „To by přeci takto předem nevyhrožoval, kdyby to chtěl udělat,“ poznamenala.

V minulosti podobných výhrůžek už bylo na Teplicku dost. Na nemocnice, soudy nebo obchodní domy. Vždycky se tím zalarmuje celá policie, i když se nakonec ukáže, že jde o planý poplach. Teď by si to ale dotyčný neznámý mohl fakt odpustit. Stresů a omezení bylo v poslední době už hodně a lidé potřebují spíše klid, než se strachovat o své děti.