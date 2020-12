Jak taková absurdita vypadá v praxi? Obchodní centrum Olympie, sobota. V samotném centru je hlava na hlavě, lidi lační po dárcích pro Ježíška. Rozestupy? Často minimální. Roušky? U někoho pod nosem. Před Olympií na kluzišti pro bruslení může být nanejvýše šest sportovců. Vnitřní sportoviště jsou uzavřená, přestože jsou velikostí a výškou stropu vyšší, než jsou některé obchůdky. Přesto mají sportovci smůlu.

Není to tak dávno, co se hovořilo o tom, že bude možnost i při 4. a 5. stupni využívat vnitřní sportoviště s negativním antigenním testem. O této možnosti ministerstvo zdravotnictví a celá vláda dlouho mlčeli. Snažil jsem se tehdy dovolat jak na Národní sportovní agenturu, tak i na ministerstvo. Nikdo nic nevěděl, odkazovali mě jeden na druhého. Přitom už dávno měli mít strategie, jak se bude při skoku PSA do vyššího bezpečnostního rizika dál postupovat, jak se budou antigenní testy mezi amatérskými sportovci uplatňovat. Byla to čirá zoufalost. Pro velké i malé sportovce, pro jejich rodiče.

Říkal jsem a stále říkám, že je skvělé, že výjimku dostaly všechny obchody a služby a že vláda vyčlení na kompenzace za ušlý zisk podnikatelům 10 miliard. Ale kdo odškodní naše děti, že se nemůžou hýbat? Letos přišly už o 4 aktivní měsíce sportovní přípravy. Sport je pro jejich vývoj zásadní.

Jsem rád, že se věci daly nakonec přeci jen do pohybu. Sportovní kapacity se spojily, Národní sportovní agentura začala s ministrem zdravotnictví vyjednávat o možnosti výjimky pro sport za určitých podmínek. Držme palce, ať vše dobře dopadne. Při vším respektu ke covidu 19 je nutné bojovat za to, aby především děti měly možnost dál žít tak, jak byly zvyklé, aby mohly sportovat, chodit dál do škol. Díky všem, kteří se za děti perou!