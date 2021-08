Na hrady a zámky se návštěvníci nehrnou. Jedny otravuje ve vedrech nosit respirátor, druzí se možná stále obávají nákazy koronavirem, další po dlouhé pauze míří do zahraničí. A tak jsou památky v kraji daleko za čísly předcovidovými, ale dokonce chodí méně lidí než loni.

Je to škoda a zároveň velká příležitost. Škoda proto, že když se prohlídky udělají zábavně a moderně, a na většině památek už se to děje, mohou pobavit celou rodinu. Je to skvělá dovolenková aktivita, při které se navíc něco dozvíte. Ano i vy dospělí, přiznejte se, že už jste lecos z historie zapomněli.

Velká příležitost proto, že kvůli nižší návštěvnosti na hradech a zámcích, oproti jiným letům, nebude narváno, prohlídku si můžete krásně užít, bez tlačenic, dohadů, spěchu.

A nemusíte rozhodně jezdit na zámky vzdálené, mířit za památkami hodiny. Ruku na srdce. Kdy jste naposledy byli na tom nejbližším zámku či hradu? Kousek od vašeho bydliště? Se školou? S příměstským táborem? S rodiči před lety? A nejste zvědaví, co je tam nového, jestli neudělali nové expozice, nebo jestli si to ještě pamatujete?

Zkusme pomoci zámkům a hradům a vyrazme klidně na tu nejbližší památku. Pomůžeme jim a pomůžeme i sobě. Myslím, že takový fajn blízký výlet rodinu také pobaví, poučí, nadchne. Zkusme to.