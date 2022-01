Co ale můžeme, je ovlivnit, jak silně zaútočí. Jak moc ho tu necháme řádit, trápit nás, zabíjet…

Omikron je tady! Nová mutace dorazila do Ústeckého kraje

Ano, je to už otravné. Co otravné, nesnesitelné. Pořád nějaká omezení, zákazy; normální životy plné kultury, sportu a dalších radostí už skoro ani nepamatujeme. Ano, je to na nic. Ale. Zkusme to ještě vydržet, zkusme to kvůli našim seniorům, stonajícím. Poslouchejme ještě chvíli hygieniky, lékaře, prostě odborníky, kteří nám teď už několik měsíců radí, jak koronavirus krotit. Je totiž stále více vidět, jak na opatření a nařízení kašleme. A věřme společně, že když je budeme chvíli důsledně dodržovat, že to pomůže. Když budeme rady expertů poslouchat a dodržovat, zabráníme třeba dalšímu masivnímu ataku koronaviru. A dalším mrtvým. A to za to stojí. Už tak jich je totiž dost, v kraji už přes tři tisíce, tedy jedno malé městečko…