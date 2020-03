Tak především nás nový typ viru naučí mýt si pořádně ruce. Při klasické každoroční chřipkové epidemii, na kterou jsme už zvyklí a bereme ji jako součást života, řada lidí nekladla takový důraz na hygienu, jako to dělají nyní, když republiku kosí „bratr“ chřipky jménem COVID-19. Podle teplické epidemioložky Evy Poláčkové bychom měli při mytí rukou napočítat nejméně do dvaceti. Jedině tak má očista mýdlem v teplé vodě ten správný efekt. Odbornice na hygienu dobře ví, o čem mluví. Podle lékařů totiž právě mechanická hygiena tvoří dvě třetiny úspěchu v prevenci před takovými nemocemi.

Co koronavir a zavření hospod? Naivní je v tomto pohledu jistě představa, že desetidenní odstavení nalejváren udělá z Čechů abstinenty. Nicméně k určité plošné detoxikaci národa nepochybně dojde. A to i při představě, že si někteří notorici určitě už nakoupili domů dostatečné zásoby piva, případně vodky či vína. Neudělají to ale rozhodně všichni, kteří jinak pravidelně s každým večerem chodí na rumové a podobné chlapské dýchánky do svých putyk.

To, co se v současné době děje v naší republice, je nepochybně třeba vnímat s rozumem a se vší vážností. Ale také s určitou dávkou nadhledu, jinak se utlučeme vlastními panickými myšlenkami. Mluvit o nastalé situaci pouze negativně není dobré. Národ pak může upadnout do deprese, ze které se bude vzpamatovávat hodně dlouho. A tomu musíme předejít.