Víkendový silný vítr prověřil hasiče. Nejenže zaměstnal na 100 procent profesionální jednotky, ale také ukázal, jak potřebné jsou dobrovolné jednotky na obcích. Uklidit větrem povalený strom ze silnice, aby mohl Jarda zacouvat s autem do garáže. Uříznout kus plechu plápolajícího na střeše obecního obchodu, aby maminky mohly dětem zajít dovnitř bezpečně koupit lízátko.

To byly práce, které na Teplicku dělali hasiči od pátku do nedělního večera. A že to hodně foukalo. V celém ústeckém regionu si hasiči kvůli silnému větru připsali na sto událostí.

Vítr večer zmírní, další hrozbou je pondělní sněžení v Krušných horách

Často se setkávám s názorem, že jsou dobrovolné jednotky na obcích zbytečné. Že jde o vyhazování peněz, protože všechno za ně postíhají profesionální jednotky placené státem. Podobně naladěným diskutérům ale právě situace, jaká nastala v regionu o víkendu, mohla jasně ukázat, že by měli své názory na hasiče přehodnotit. Kdo jiný by měl v takovou chvíli pomoci, kdo jiný je v takovém případě nejblíže s pomocí.

Dobrovolné jednotky na obcích mají svůj význam. Když to není zrovna oheň, tak zlobí vítr či voda. Pomoc v boji proti těmto živlům je jednou z důležitých činností dobrovolných jednotek. Zapojení do aktivit obce, jako například pomoc na organizaci slavností nebo třeba dětských dnů, jsou sympatickou přidanou hodnotou k životu celé obce. Važme si práce dobrovolných jednotek. Člověk nikdy neví, kdy je zrovna bude potřebovat.