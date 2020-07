Značky sem nechalo dát vedení města s tím, aby se na náměstí cítili bezpečněji chodci. Na první pohled to působí jako praktické řešení. Jeho opodstatněnost snad ukáže samotný provoz v následujících měsících.

Zatím ale jezdí řidiči tzv. poslepu, po naučené zkratce, přičemž značky ignorují. Na jejich přestupek upozorňuje na místě městská policie. Pro zlepšení husté dopravy na náměstí by to ale chtělo radikálnější řešení.

Mnohem praktičtější by z hlediska uklidnění situace bylo vymezení pěší zóny. Jako to je v navazující Krupské ulici. Tedy, aby okolo nákupního centra Fontána auta po náměstí nejezdila vůbec.



V takovém případě by pohyb chodců po náměstí byl mnohem bezpečnější. Pro provoz by v pohodě stačila silnice podél bývalého Telecomu.