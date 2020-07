Je to ale logické, že nejvíce výkopových prací se dělá právě přes léto, kdy se vzhledem k prázdninovému období dá předpokládat slabší provoz. V některých čtvrtích musejí lidé tolerovat výkopy bohužel už třetí prázdniny.

Vedení města pro to má jasný argument. „Nedá se to stihnout za jednu sezonu, i když bychom si to přáli. Proto jsou práce v jednotlivých částech ulic rozložené do etap,“ vysvětluje primátor Hynek Hanza.

Jako na parkurových závodech si teď lidé musejí připadat v Lounské ulici, rozkopaná je Čapkova, chystá se omezení na křižovatce Přítkovská – Kozinova. Pozor na díry si musí dát lidé procházející Jankovcovou ulicí. Pohorky místo pohodlných pantoflíčků se hodí v uličkách kousek od botanické zahrady.



Jediným utěšením pro naštvané lidi může být, že až výkopové práce před jejich domem skončí, budou tam mít na několik let klid. Pokud tedy bude platit záměr radnice, že když už se jednou kopne do země, měli by se plynaři, vodaři a také telekomunikační služby vzájemně domluvit, a práce zkoordinovat právě na tento společný termín.

Bohužel ne vždy to ale platí. Třeba jako v Hlávkově ulici. Vloni zde lidem rozkopali ulici vodaři, a letos tu bagrem řízli do země dělníci kvůli plynu. V takovém případě je rozhořčení lidí z přilehlých domů zcela oprávněné.